خبراء التراث العالمي بالكويت: بذل المزيد من الجهود لحماية الممتلكات الثقافية العربية

أكد المشاركون في اجتماع لجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي والطبيعي والعالمي، والذي استضافته الكويت على مدى ثلاثة أيام، ضرورة بذل المزيد من الجهود؛ لحماية الممتلكات الثقافية العربية.

وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الدكتور سلطان الدويش – في تصريح له على هامش الاجتماع - إن الكويت احتضنت اجتماع لجنة الخبراء العرب في التراث العالمي للمرة الثالثة عشرة؛ وذلك في إطار ما تسهم به من جهود مميزة لوضع استراتيجية لحماية الممتلكات الثقافية في الدول العربية، والتي تعد في مقدمة أهداف الخبراء والمتخصصين بعلوم الآثار.

وأوضح ان الاجتماع ناقش العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف المحافظة على التراث الثقافي في القدس، وكذلك ملف بابل في العراق، وملف تلال دلمون الأثرية في البحرين، خاصة فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن.

وأشار الدويش إلى أن الاجتماع استهدف وضع استراتيجية للتحسب للأزمات والكوارث وآثارها السلبية على الممتلكات الثقافية في الدول العربية، ليتم من خلالها مناقشة الملفات العربية التي ستعرض على لجنة التراث العالمي، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي تأكيدا على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به منظمة (الالكسو) في مجال حماية التراث، واستمرار عملها الدؤوب نحو مساندة ومساعدة الدول الأعضاء في كل المجالات والبرامج ذات العلاقة.