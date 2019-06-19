أعلن محمد معوض، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، اعتزاله اللعب الدولي، مكتفيا بالفترة التي لعبها بقميص الفراعنة وحقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

وقام لاعب الأهلي الذي يلعب في مركز الليبرو، بإعلان اعتزاله الدولي في الساعات الماضية بشكل رسمي، بعدما أرسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للكرة الطائرة والاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، من أجل إخطارهم بقراره اعتزال اللعب الدولي.

ويعد معوض من أفضل اللاعبين في مركز «الليبرو» بالقارة الإفريقية، ويشارك بصفوف الفريق الأول للأهلي منذ سنوات طويلة، حيث زامل العديد من نجوم الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء مثل المدير الفني الحالي للفريق محمد مصيلحي (ميدو) وحمدي الصافي، المدير الفني لفريق الطائرة سيدات بالأهلي، بجانب نجوم الجيل الحالي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وأحمد قطب وحسام يوسف وعبد الحليم عبو.

كما أن معوض يعد من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني، وسبق له اللعب في مختلف المراحل السنية بالمنتخبات الوطنية.