الأربعاء 19 يونيو 2019 1:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

اليوم.. حفل غنائى يجمع الجسمى ويارا بجدة

محمد عباس
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 1:10 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 1:10 ص

تحيى مساء اليوم، الفنانة البنانية، يارا، بمشاركة المطرب الإماراتى، حسين الجسمى، حفلا غنائيا، على المسرح الرومانى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات مواسم السعودية «مواسم جدة»، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه.
واحتفى المطرب الإماراتى حسين الجسمى، بنفاذ تذاكر حفله، معبرا عن سعادته الشديدة، ومعلقا: «لكم كل المحبة والتقدير.. شكرا على الرقم القياسى» عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.
يذكر أن المطربة اللبنانية يارا، طرحت قبل أيام فيديو كليب «شو بدو»، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتظهر فى شكل سائقة سيارة أجرة خلال أحداث الكليب، وهو من تأليف أحمد ماضى، وألحان طارق أبوجاويد، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.
بينما كان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح قبل أسبوع أغنية «أعز الناس»، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى من ألحانه، وكلمات سلطان بن محمد، وتوزيع حسام كامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك