تحيى مساء اليوم، الفنانة البنانية، يارا، بمشاركة المطرب الإماراتى، حسين الجسمى، حفلا غنائيا، على المسرح الرومانى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات مواسم السعودية «مواسم جدة»، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

واحتفى المطرب الإماراتى حسين الجسمى، بنفاذ تذاكر حفله، معبرا عن سعادته الشديدة، ومعلقا: «لكم كل المحبة والتقدير.. شكرا على الرقم القياسى» عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.

يذكر أن المطربة اللبنانية يارا، طرحت قبل أيام فيديو كليب «شو بدو»، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتظهر فى شكل سائقة سيارة أجرة خلال أحداث الكليب، وهو من تأليف أحمد ماضى، وألحان طارق أبوجاويد، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

بينما كان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح قبل أسبوع أغنية «أعز الناس»، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى من ألحانه، وكلمات سلطان بن محمد، وتوزيع حسام كامل.