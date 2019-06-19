رئيس أركان الجيش الجزائري يحذر من رفع رايات غير العلم الوطني

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حذر رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح من رفع رايات غير العلم الجزائري الرّسمي، في إشارة منه "لرفع العلم الأمازيغي وأعلام أخرى".

وقال صالح اليوم الأربعاء خلال جولة ميدانية :"رفع راية أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات".

واعلن " عن اصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول والتصدي لمحاولة المساس بمشاعر الجزائريين".

وأضاف "الجيش الوطني الشعبي يعمل عل تأمين حدودنا الوطنية تأمينا كاملا من خلال الوقوف الدائم بالمرصاد لأي اختراق إرهابي محتمل وأي عمل معادي يهدف للمساس بأمن الجزائر واستقرار شعبها".