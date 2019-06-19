متحدث وزارة الرياضة: تجهيز 1460 مركز شباب لإذاعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية

قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، قد وجه بتوفير شاشات داخل مراكز الشباب لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المذاعة على قناة تايم سبورتس.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في تجهيز حوالي 1460 مركز شباب على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين خلال أيام البطولة.

وأشار إلى توفير الوزارة بعض الوسائل الترفيهية للأطفال، فضلًا عن تواجد بعض اللاعبين القدامى والمسؤولين وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي مع المواطنين أثناء إذاعة المباريات ببعض مراكز الشباب.

وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية في 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.