محققون دوليون يقدمون دليلا جديدا حول إسقاط الطائرة الماليزية

من المقرر أن يقدم فريق دولي من المحققين اليوم الأربعاء دليلا جديدا حول إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، رحلة رقم "إم.إتش.17" فوق أوكرانيا، قبل حوالي خمس سنوات.

وكان الفريق قد قال العام الماضي إن نظام "بوك" الصاروخي المضاد للطائرات، الذي أسقط الطائرة فوق منطقة، يسيطر عليها متمردون تدعهم موسكو شرق أوكرانيا، خاص بالجيش الروسي.

ومن المتوقع أن يصدر المحققون اليوم أسماء العديد من المشتبه بهم، الذين يُعتقد أنهم متورطون في إسقاط الطائرة وتوجيه اتهامات ضدهم.

وسيبدأ المؤتمر الصحفي في هولندا في الساعة الواحدة مساء (1100 بتوقيت جرينتش).

وتقول وسائل إعلام هولندية إن أقرباء الضحايا تم إبلاغهم بالفعل بشأن ما سيقولونه.

وكانت الطائرة "بوينج 777"، التي أقلعت من أمستردام ، وكانت في طريقها إلى ماليزيا، قد تم إسقاطها في 17 يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها وعددهم 298، ومعظمهم هولنديون.

وتتولى السلطات الهولندية قيادة فريق التحقيقات الدولي وتشارك فيه ماليزيا واستراليا وبلجيكا وأوكرانيا.

وقام الفريق بفحص العديد من الأدلة المادية، بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو والشهادات المتعلقة بسقوط الطائرة.

وتنفي روسيا تورطها في الحادث.وأشارت إلى أن الصاروخ ربما أتى من القوات المسلحة الأوكرانية.