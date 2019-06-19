ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بسرقة حمولات السيارات النقل في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندريى من ضبط تشكيل مكون من 8 أشخاص تخصص في إرتكاب جرائم سرقة حمولات السيارات النقل حال سيرها عن طريق مغافلة قائديها.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة محرم بك أكدتها تحريات تفيد قيام المقبوض عليهم بتكوين تشكيل فيما بينهم تخصص في إرتكاب جرائم سرقات حمولات السيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلي والطريق الصحراوس بإسلوب قطع الحبال "السلب"، ومغافلة قائديها مستخدمين في ذلك 3 سيارات نقل وملاكي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضبطهم تمت مواجهتهم فأقروا بنشاطهم وقيامهم بارتكاب 8 حوادث سرقة في نطاق دوائر أقسام ومراكز شرطة "محرم بك، ثان العامرية النوبارية، الرحمانية في محافظة البحيرة".

وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات لدى عميلين لهم "تاجرين - لهما معلومات جنائية مسجلة وسيئى النية" حيث تم ضبطهما والمسروقات وهي عبارة عن "أكسسورات هواتف محمولة، أجولة دقيق، أتواب قماش، ملابس، أدوات كهربائية، بويات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر حيال الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.