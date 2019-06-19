رئيس المجلس العسكري يلتقي مبعوث رئيس دولة جنوب السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي -بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء- توت قلواك مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبوعثه للسودان.

وأوضح قلواك -في تصريح صحفي- أنه قدم لرئيس المجلس مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد.

وقال إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة والحرص على تعزيز الاستقرار بالسودان.

ودعا القوى السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتا إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة المتواجده بجوبا للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.