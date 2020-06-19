أحزاب ائتلاف «دعم مصر» تبحث تشكيل قائمة انتخابية موحدة

الخولى: مستقبل وطن يسعى لأغلبية برلمانية.. والهضيبى: الوفد هدفه تشكيل برلمان وطنى متجانس.. الغباشى: لا يستطيع أى حزب خوض الانتخابات منفردا



أعلنت أحزاب سياسية بارزة استعداد كوادرها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بغرفتيه «الشيوخ» و«النواب»، وكشفوا فى الوقت ذاته استعدادهم للانخراط فى تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى.



وكشف ممثلون عن تلك الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية، عن أن «دعم مصر» سيعقد خلال أيام جلسات مطولة لبحث تشكيل قائمة انتخابية موحدة مع عدة أحزاب أخرى لخوض الانتخابات بها.



نائب رئيس حزب مستقبل وطن حسام الخولى، أكد أن الحزب لديه كوادر فى كل المحافظات، وأنه مستعد لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسى الشيوخ والنواب فى أى وقت، إذ إن الحزب يعمل منذ أكثر من عامين على مستوى الجمهورية لتلك اللحظة.



وأضاف الخولى لـ«الشروق»: «نسعى للحصول على أغلبية برلمانية، هذا طموح أى حزب، ولكننا لا نستطيع تحديد عدد المقاعد التى سوف نحصل عليها، لأن هذا متروك لإرادة المصريين».



ودعا الخولى كل حزب لدراسة نقاط قوته وضعفه على حسب النظام الانتخابى الحالى، وعلى أساسها يحدد، هل هو بحاجة إلى تحالف انتخابى مع أحزاب أخرى أم لا، مشيرا إلى ضرورة أن تشارك كل الأحزاب فى الانتخابات، حتى لو حزب ذى شعبية ضعيفة، لأن كل الآراء لابد أن تكون ممثلة فى البرلمان، قائلا: «يهمنا مصلحة الدولة أولا والحزب ثانيا، وما تحتاجه الدولة فى هذه الفترة».



وقال نائب رئيس حزب الوفد ياسر الهضيبى: إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب كلف رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بتقديم أسماء المرشحين المحتملين، بشرط تمتعهم بحسن السمعة والشعبية والقدرة المالية والمؤهل التعليمى، مضيفا لـ«الشروق» أن رئيس الحزب سيقود عمل التحالفات الانتخابية مع الأحزاب الأخرى، نظرا لأنه يرى أن نظام القائمة الممتدة جغرافيا تتطلب ضرورة إجراء تحالف مع أحزاب أخرى، بشرط أن تكون أحزاب متفقة معه فى الأيديولوجية وداعمة للدولة المصرية.



وأضاف الهضيبى: «نحن أقرب للتحالف مع أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى والغد وحماة الوطن والمصريين الأحرار والمؤتمر وإرادة جيل».



وكان أبو شقة أعلن أنهم سينافسون فى جميع الدوائر، موضحا فى مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على فضائية «إم بى سى مصر»، «نجرى الاتصالات والتباحث حاليا مع الأحزاب والقوى السياسية لكى نكون أمام قوائم توافقية وطنية تفرز برلمان وطنى متجانس».

وقال نائب رئيس حزب حماة الوطن محمد الغباشى: إن الحزب كون لجان على مستوى المحافظات لتلقى طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الخاصة بمجلسى الشيوخ والنواب من أعضاء الحزب، وسيتم تسليم ذلك للأمانة العامة للحزب خلال أسبوع، مضيفا أنه تم تشكيل لجنتين ستتوليان الفحص والتدقيق فى أسماء المرشحين المحتملين من جميع المحافظات وسيتم اختيار أفضلهم وسيتم ترشيحهم للقائمة أو على المقاعد الفردى.



وأوضح الغباشى فى تصريحات لـ«الشروق»: «تم وضع معايير خاصة للترشح على مقعد مجلس الشيوخ من بينها السن والمؤهل التعليمى والخبرة والإلمام بالقوانين وأيضا فى الترشح لمجلس النواب لابد أن يكون حسن السمعة وطاهر اليد ولديه القدرة على التواصل الشعبى والجماهيرى ويكون قادر على خدمة أبناء الدائرة ومعرفة مصالحها».



وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن إلى أن الحزب لديه كوادر قوية وسننافس بقوة على المقاعد الفردية فى مجلس النواب نظرا لاختيار المرشحين بعناية متمنيا الحصول على الأغلبية فى الانتخابات المقبلة.



وحول خوض الانتخابات ضمن تحالف مع أحزاب أخرى، قال الغباشى: «إننا جزء من ائتلاف دعم مصر وسوف يتم التنسيق على تحالف انتخابى خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأنه لا يستطيع أى حزب أن يخوض الانتخابات منفردا بجانب أن هناك 5 أو 6 أحزاب متقاربة فى القوة».



وذكر الغباشى، أنه من المتوقع خلال الأسبوعين القادمين أن يعقد ائتلاف «دعم مصر» جلسات مطولة داخل الائتلاف لبحث تشكيل قائمة انتخابية موحدة مع عدة أحزاب أخرى لخوض الانتخابات بها، من بينها أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى والوفد.