أوبك بلس تحث على الامتثال لتخفيضات النفط

حثت لجنة منبثقة عن أوبك+ دولا مثل العراق وقازاخستان يوم الخميس على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بدءا من أغسطس آب أو تقليصها.



تسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة لتحالف أوبك+ وستجتمع مجددا في 15 يوليو تموز، حيث ستوصي بالمستوى التالي للتخفيضات الهادفة لدعم أسعار النفط التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا على تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا - بما يعادل عشرة بالمئة من المعروض العالمي - سارية منذ أول مايو أيار بعد أن هوى الطلب على النفط بما يصل إلى الثلث من جراء الأزمة.

ومن المقرر أن يتقلص مستوى الخفض بعد يوليو تموز إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.

وقال مصدران في أوبك+ إن اجتماع يوم الخميس الافتراضي الذي عقدته اللجنة لم يناقش تمديد التخفيضات إلى أغسطس آب.

ولم يأت بيان صدر عن أوبك+ على ذكر مثل تلك الخطط وقال إن العراق وقازاخستان قدما خطة للتعويض عن زيادة إنتاج مايو أيار في يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.

وقال بيورنار تونهاوجن من ريستاد إنرجي ”قد يكون ذلك نبأ آخر دافعا لصعود الأسعار بالسوق، إذ قد يحجب البلدان بعض المعروض.“

ويعني قيام الدول غير الملتزمة بالتعويض في المستقبل أنه حتى إذا قررت أوبك+ تقليص التخفيضات، فإن أثر ذلك سيتلاشى عمليا.

انتعش سعر النفط ليتجاوز 41 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل المسجل في ابريل نيسان، مدعوما بتخفيضات أوبك+ وتعاف في الطلب مع تخفيف الحكومات إجراءات مكافحة كورونا. وأغلقت أسعار خام برنت مرتفعة اثنين بالمئة اليوم.

وقال تونهاوجن ”عدم تمديد التخفيضات العميقة إلى أغسطس آب لم يؤثر على الأسعار، مما يظهر أن المستويات الحالية قابلة للاستمرار.“

تعمل السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا على رفع أسعار النفط لتلبية متطلبات الميزانية لكن دون تجاوز مستوى 50 دولارا للبرميل بكثير تحاشيا لتشجيع منتجي النفط الصخري الأمريكي على زيادة الإمدادات.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الأربعاء إن موسكو راضية عن سعر النفط الحالي. وهوى إنتاج النفط الأمريكي بقدر غير مسبوق بلغ مليوني برميل يوميا، لكن ثمة مؤشرات أنه يتعافى سريعا.