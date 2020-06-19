نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة بسوق العبور وفقا لآخر التحديثات، حيث سجلت أسعار الطماطم من 1.5 جنيه، إلى 3.5 جنيه، والخيار البلدي من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيه، والبطاطس من 1.7 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.25 جنيه إلى 3.5 جنيه.

كما استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 2 جنيه إلى 7 جنيه، وتراوحت الكوسة بين 1.5 إلى 5.5 جنيهات، والباذنجان البلدى من 1.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، وسجلت البامية 12 جنيهات، والفلفل الرومي من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيهات، والفلفل الحامي من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

كما استقر سعر العنب البناتي من 4 جنيه إلى 6 جنيه، والتفاح المصرى من 5 جنيه إلى 9 جنيه، والبرتقال الصيفي من 6جنيه إلى 9 جنيه، والفروالة من 4 إلى 7 جنيه، والخوخ من 3 إلى 6 جنيه، والمشمش من 5 الى 10 جنيهات ، والبطيخ من 12 إلى 18 جنيه، والليمون البلدي سجل نحو 26 جنيها.