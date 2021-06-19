شريف دسوقي عن تركيبه قدما صناعية: الرئيس وجه بتوفيرها من أعظم شركة

قال الفنان شريف دسوقي، إنه يتمتع حاليًّا بحالة صحية جيدة، وذلك بعد أن أجرى عملية بتر إحدى قدميه إثر إصابته بمرض السكري، مؤكدًا أن مصر لديها مستوى عالمي من الطب لا يقارن بأي دولة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه سيبدأ خطوات تركيب قدم صناعية غدًا الأحد، معبّرًا عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه له، وتوجيهه بتركيب قدم صناعية، معقّبًا: «الرئيس أمر إن الطرف يجي من أعظم شركة».

وأشاد بدعم وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ونقابة المهن التمثيلية له، مؤكدًا أنه حظي برعاية كاملة في المستشفيات التي تردد عليها خلال أزمته الصحية.

وأوضح أن الطرف الصناعية التي سيتم تركيبها له، ستجعله يمارس حياته بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن عددًا من لاعبي كرة القدم ركّبوا هذه الطرف وأكملوا ممارسة الرياضة.

فنيًّا، أكد «دسوقي» أنه سيشارك في الفترة المقبلة في الجزء الثاني من فيلم وقفة رجالة وأيضًا الجزء الثاني من مسلسل بـ100 وش، مشيرًا إلى أنه وقع على تقديم العملين.

واشتهر شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100 وش» مع النجمين نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والذي عرض في دراما رمضان 2020.

ويعرض له حاليا فيلم «ماما حامل» الذي يشارك في بطولته إلي جانب ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الأتربي ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.