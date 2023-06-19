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عقيلة صالح: نقدر الدور المصري الداعم للمؤسسات الليبية


نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 2:51 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 2:51 م

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن بلاده تقدر الدور المصري الداعم لأمن ليبيا واستقرارها، مشيرًا إلى أن الليبيين قادرون على حل مشكلات بلادهم بسواعدهم وبدعم الأشقاء والأصدقاء.

وأعرب "صالح"، خلال جلسة بالبرلمان الليبي حضرها حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، رفقة وفد برلماني، اليوم الاثنين، عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر في دعم ليبيا وشعبها.

واستعرض بعض المحطات التاريخية بين البلدين، التي كان أبرزها تأسيس المقاومة والجيش الليبي في مصر لقيادة عمليات تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي.

وحول المشهد السياسي وجهود لجنة "6+6"، أكد "صالح" أن البرلمان الليبي سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل على الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن.

وشدد على تقديره للجهود التي بذلتها لجنة «6+6» من أجل تقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار في تنفيذ ما ورد بالاتفاق الليبي، وصولًا بالبلاد إلى السلام والأمن.

ويزور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الأراضي الليبية، رفقة وفد برلماني، في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات كافة.


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