اتهام 3 أشخاص في أستراليا لصلتهم بعصابة مخدرات مكسيكية

كشفت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، عن اتهام 3 رجال في سيدني ضمن تحقيق بشأن عصابة مخدرات مكسيكية يشتبه في جلبها مئات الكيلوجرامات من مخدر الميثامفيتامين إلى أستراليا وهونج كونج ونيوزيلندا.

وتم اتهام الرجال الثلاثة، وهم مواطنان أمريكيان ومقيم في سيدني، بتهمة واحدة لكل منهم بمحاولة امتلاك كمية للاتجار من عقار يحظر استيراده للبلاد، وهو الميثامفيتامين.

ويعاقب على الجريمة بعقوبة قصوى تصل إلى السجن 25 عاما.

وألقي القبض على المتهمين كجزء من تحقيق دولي، بدأ عندما تم ضبط عدة شحنات من الميثامفيتامين والكوكايين مخبأة في منصات بلاستيكية ومحولات كهربائية في لوس أنجليس وسيدني وهونج كونج ونيوزيلندا في مايو 2022.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية، في بيان، إن العصابة المكسيكية أرسلت 375 كيلوجراما من الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم الميث أو أيس، من لوس أنجليس إلى سيدني في 5 شحنات من أبريل 2022 إلى فبراير 2023.

ويزعم أن العصابة المكسيكية أرسلت شحنة أخرى تبلغ 447 كيلوجراما من الميثامفيتامين السائل و120 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة في شحنات محولات كهربائية تم ضبطها في هونج كونج في فبراير ومارس 2022.

وتم ضبط 106 كيلوجرامات أخرى من الميثامفيتامين في نيوزيلندا في فبراير 2019.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية، إنه يشتبه في أن المخدرات كانت في طريقها إلى أستراليا.

وأكدت كبيرة المحققين في الشرطة الاتحادية الأسترالية كريستي كريسي، أن اعتقال الأشخاص الثلاثة في أستراليا وصلتهم بعصابة تتخذ من المكسيك مقرا لها يعطينا نظرة ثاقبة بشأن عمليات عصابات الجريمة المنظمة، وسيساعدنا ذلك نحن وشركاؤنا على خلق بيئة معادية لأعمالهم.