انتل تعتزم بناء مصنع بتكلفة 25 مليار دولار في إسرائيل

وافقت شركة انتل كورب الأمريكية العملاقة لصناعة الرقائق الالكترونية من حيث المبدأ على بناء مصنع بتكلفة 25 مليار دولار في إسرائيل، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره الاستثمار الأجنبي الأكبر في البلاد على الإطلاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن الاتفاق المبدئي اليوم الأحد. وأكدت شركة "انتل إسرائيل" على "نية الشركة في تعزيز الطاقة التصنيعية في إسرائيل"، لكنها لم تحدد الشروط في بيانها، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

ووفقا لإسرائيل، سيضيف المشروع آلاف الوظائف إلى العمالة الحالية البالغ عددها 12 ألف عامل، توظفهم انتل في البلاد.

وذكرت الوزارة أن تشغيل المشروع الجديد، في مدينة كريات جات، جنوب تل أبيب، سيبدأ بحلول عام 2027، وسيظل في الخدمة حتى عام 2035 على الأقل.

وبموجب الاتفاق، ستدفع إنتل ضرائب بنسبة 5ر7٪ ارتفاعا من 5٪، لكنها مؤهلة أيضا للحصول على مساعدة حكومية كبيرة تمثل 8ر12% من إجمالي الاستثمار.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "قرار انتل بالاستثمار في إسرائيل هو تعبير عن الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي في وقت عدم اليقين العالمي"، مضيفا أن "الاستثمار الكبير بشكل غير مسبوق سيؤثر على نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الأعوام المقبلة وسيحسن من جودة التوظيف".