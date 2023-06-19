مونتنيجرو: حبس دو كوون إمبراطور العملات المشفرة 4 أشهر بتهمة الاحتيال

قضت محكمة في بودجوريتشا، عاصمة جمهورية الجبل الأسود(مونتنيجرو)، اليوم الاثنين، بسجن دو كوون إمبراطور العملات الرقمية المشفرة الكوري الجنوبي الذي كان مطلوبا دوليا، لمدة أربعة أشهر.

وقالت المحكمة، إن كوون مدان بتزوير وثائق عندما حاول مغادرة الجبل الأسود في مارس الماضي باستخدام جواز سفر مزور من كوستاريكا. وألقي القبض على كوون وشريكه التجاري الكوري الجنوبي "هان تشونج-جوون" أثناء محاولتهما مغادرة البلاد.

يشار إلى أن الحكم الذي صدر اليوم الاثنين ليس نهائيا.

وأنشأ كوون العملتين المشفرتين "تيرا" و "لونا" في سنغافورة. ومع ذلك ، انهار نظام تيرا-لونا بشكل مذهل في مايو من العام الماضي ، بعد أن ذهبت أموال المستثمرين في العملتين أدراج الرياح.

وتردد أن عملية الإفلاس تسببت في خسائر مقدارها 40 مليار دولار.

وفي أعقاب ذلك اختفى كوون، وأصدر الإنتربول مذكرة توقيف دولية بحقه في سبتمبر، كما أنه مطلوب من جانب السلطات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.