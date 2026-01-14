شخصيات بارزة تطالب الحكومة الألمانية بزيادة الضغط على إيران

طالب عدد من الشخصيات البارزة الحكومة الألمانية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني.

وجاء في نداء حصلت عليه صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية أن الموقعين يناشدون السياسة الألمانية دعم الحركة المعارضة الإيرانية بشكل أكبر وممارسة ضغط هائل على النظام الإيراني، مضيفين: "النداءات الفاترة لا تكفي".

وأدان النداء بشدة تصرفات القيادة في طهران، وجاء فيه: "ما نشهده حاليا هو حرب منهجية يشنها نظام سلطوي ضد شعبه"، في إشارة إلى قطع الإنترنت والتقارير عن أعمال عنف كبيرة. وأكد الموقعون أن استمرار احتجاجات الإيرانيين رغم القمع "يستحق ليس فقط إعجابنا، بل أيضا دعمنا الفعّال".

ووقع على النداء نحو ثلاثة عشر شخصية بارزة، من بينهم ممثلات وناشطات في مجال حقوق الإنسان ومجال البيئة.

وطالب الموقعون الحكومة الألمانية بالعمل على رفع حجب الإنترنت في إيران، وإنهاء العنف، وإلغاء عقوبة الإعدام، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، إضافة إلى وقف فوري لعمليات الترحيل إلى إيران.

وقالت صاحبة المبادرة دانييلا سيبهري، وهي ألمانية من أصل إيراني، في تصريحات لـ"تاجس شبيجل": "في يومين فقط قُتل 12 ألف شخص في إيران. زمن العبارات الدبلوماسية انتهى. نطالب الحكومة الألمانية بالتحرك الحاسم".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد استدعت بعد ظهر أمس الثلاثاء سفير إيران في برلين على خلفية القمع الشديد الذي تمارسه قوات الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين. وقالت الوزارة عبر منصة "إكس": "نطالب إيران بشكل واضح بوقف العنف ضد مواطنيها واحترام حقوقهم".



