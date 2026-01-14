الإفراج عن الصحفية التونسية شذى الحاج مبارك المعتقلة منذ 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفرجت السلطات القضائية في تونس فجر اليوم الأربعاء عن الصحفية شذى الحاج مبارك المعتقلة منذ 2023 في القضية المرتبطة بشركة "انستالينجو" المتخصصة في نشر مضامين صحفية على شبكة الانترنت.

وتلاحق شذى والعشرات من السياسيين والمسؤولين في القضية التي تعود الى عام 2021، بتهم موجهة لهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحريض على السلطة وتبييض أموال.

وتدفع شذى التي تحظى بدعم من نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، ببراءتها من التهم والتزامها في المؤسسة بعملها كصحفية.

مع ذلك ثبتت محكمة الاستئناف فجر اليوم أغلب الأحكام الابتدائية بحق المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 5 أعوام و54 عاما.

لكنها خفضت حكمها ضد شذى إلى عامين والافراج عنها مع تأجيل تنفيذ العقوبة.

وتعاني شذى بن مبارك من متاعب صحية ونقص في السمع. وقالت عائلتها بعد خضوعها الى فحوصات طبية أثناء إيقافها إنها تعاني من ورم في البطن وآخر في الصدر.

وقال والدتها عقب الإفراج عنها "سنمضي إلى التعقيب قصد اعلان البراءة حتى تنال شذى حريتها".