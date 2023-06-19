وزير الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف بنحو 82 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه تم الإفراج عن 160 ألف طن من مستلزمات الأعلاف "ذرة وفول صويا" بإجمالي حوالي 82 مليون دولار خلال الفترة من 9 وحتى 15 يونيو الجاري.



وقال وزير الزراعة -في بيان اليوم الاثنين- إن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار، و42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار، ليبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 15 يونيو الجاري 5.8 مليون طن، منها 4.3 مليون طن ذرة، و1.5 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.



وأضاف أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.