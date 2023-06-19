 ضبط محطتي تموين سيارات مخالفتين في البحيرة - بوابة الشروق
الإثنين 19 يونيو 2023 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

ضبط محطتي تموين سيارات مخالفتين في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:56 ص

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة، وعدم التلاعب بها أو الامتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بحملة تموينية بأبو المطامير بقيادة مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط محطه تموين سيارات لبيعها سولار بأعلى من السعر الرسمي المحدد له، وأخري غير مرخصة وتم التحفظ على 500 لتر سولار تم تجميعه لإعادة البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك