ضبط محطتي تموين سيارات مخالفتين في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة، وعدم التلاعب بها أو الامتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بحملة تموينية بأبو المطامير بقيادة مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط محطه تموين سيارات لبيعها سولار بأعلى من السعر الرسمي المحدد له، وأخري غير مرخصة وتم التحفظ على 500 لتر سولار تم تجميعه لإعادة البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.