 إعلام إيراني: هذه الليلة ليست كسابقاتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام إيراني: هذه الليلة ليست كسابقاتها


نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 6:50 م

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن "هذه الليلة لن تكون كسابقاتها"، وفقا لنبأ عاجل أورده موقع "العربية".

في السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات المركزة ضد أهداف إسرائيلية ستزداد تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في بيان أن الرد الإيراني لن يكون محدودًا بمكان أو زمان، وأن ما تم تنفيذه حتى الآن ليس سوى بداية لمرحلة جديدة من الردع المتصاعد ضد "العدو".

وذكر أن الهجوم المركب عبر 100 طائرة مسيرة وصاروخ متعدد الرؤوس قبل قليل شمل أهدافا عسكرية في حيفا وتل أبيب.

هذا وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران استخدمت صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، "وهو ما يشكل تحديا جديدا لدفاعاتنا".

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