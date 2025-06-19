ماكرون يدعو إسرائيل لضبط أهداف هجماتها على إيران

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إسرائيل إلى وقف هجماتها على أهداف لا علاقة لها بالبرامج النووية والباليستية الإيرانية.

جاء ذلك في بيان عن قصر الإليزيه، تطرق خلاله إلى اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني برئاسة ماكرون لبحث هجمات إسرائيل على إيران.

وبحسب البيان، عبر ماكرون عن قلقه إزاء تزايد هجمات إسرائيل على أهداف لا علاقة لها بالبرامج النووية والباليستية الإيرانية، وتزايد عدد القتلى المدنيين في إيران وإسرائيل.

وأضاف أن هذه العمليات العسكرية تشكل مخاطر جسيمة على الأمن الإقليمي، ويجب أن تتوقف على الفور.

وجاء في البيان أن ماكرون أشار إلى أن الحل الدائم للبرامج النووية والباليستية الإيرانية ممكن من خلال المفاوضات، وأعرب عن رغبة فرنسا في بدء حوار بشأن أنشطة إيران في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن ماكرون كلف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باتخاذ مبادرات مع الشركاء الأوروبيين في الأيام المقبلة للتوصل إلى حل تفاوضي يضع حدا للهجمات الإسرائيلية على إيران.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.