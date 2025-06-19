الرئيسان الروسي والصيني: لا يمكن تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط بالقوة

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، بحث فيها الطرفان الوضع المتدهور في الشرق الأوسط.

وبحسب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فقد أكد بوتين خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الصيني استعداد بلاده التوسط لحل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر.

من جانبه، اعتبر الرئيس الصيني، أن جهود الوساطة الروسية في الصراع بين إيران وإسرائيل ستساهم في خفض التصعيد.

ووفقًا لموقع «روسيا اليوم»، أكد الرئيسان الروسي والصيني أنه من غير الممكن تسوية الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط باستخدام القوة.

واتفق الرئيسان على توجيه الجهات المعنية في البلدين؛ لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات حول التصعيد بين إيران وإسرائيل.

كما شدد الرئيسان الروسي والصيني على تمسك بلادهما بنهج متطابق، وتدينان بشدة تصرفات إسرائيل التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.