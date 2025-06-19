الغردقة تستضيف المؤتمر الدولي السابع للعلوم لتعزيز الابتكار ومواكبة رؤية مصر 2030

تستضيف مدينة الغردقة المؤتمر الدولي السابع للعلوم، في الفترة من 29 أغسطس حتى 1 سبتمبر، والذي تنظمه كلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بأسيوط، بهدف دعم مسارات الابتكار وتفعيل دور البحث العلمي في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يُعد أحد أبرز المحافل العلمية الدولية التي تحتضنها الغردقة، حيث يستعرض أحدث الأبحاث في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية.

وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية من جهة، والقطاعات الصناعية والاستثمارية من جهة أخرى، محليًا ودوليًا، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد البشرية والمعرفية.

وأشار إلى أن المؤتمر حقق خلال ست دورات سابقة نجاحًا ملحوظًا، تجلى في تزايد أعداد المشاركين وتنوع الوفود العربية والأجنبية، إلى جانب قوة الأوراق البحثية المقدَّمة والنقاشات العلمية المصاحبة لها، مؤكدًا أن الدورة السابعة تهدف إلى البناء على هذه النجاحات وترسيخ مكانة المؤتمر إقليميًا ودوليًا.

وتطرح النسخة الحالية من المؤتمر رؤية تطويرية لتفعيل دور الجامعات في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتجاوز التحديات التي تواجه الباحثين، من خلال عرض مستجدات الساحة العلمية ومقترحات عملية قابلة للتطبيق.

وأكد الدكتور عثمان أن المؤتمر يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، عبر مواءمة أولويات البحث العلمي مع احتياجات التنمية في مجالات الابتكار، ونشر المعرفة، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في خطط الدولة المستقبلية.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه القبلي.