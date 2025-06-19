وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بتكثيف الهجمات على إيران

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الخميس، الجيش بتكثيف الهجمات على الأهداف الاستراتيجية والحكومية في إيران، وذلك في أعقاب إطلاق طهران رشقة صاروخية على تل بيب، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «المرشد الإيراني علي خامنئي، يتوارى عن الأنظار في مخبئه المحصّن، ويطلق الهجمات على مستشفيات ومبانٍ سكنية في إسرائيل».

وأشار إلى أن الهجمات على المستشفيات والمباني السكنية «جرائم حرب»، لافتًا إلى أن «المرشد الإيراني سيُحاسب على جرائمه».

وأطلقت إيران، الخميس، دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل على ما ذكرت وكالة «فارس» للأنباء، وذلك في اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين طهران وتل أبيب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة مستشفى يقع في جنوب البلاد إصابة مباشرة بعدما أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ.

وكتبت الوزارة عبر منصة «إكس»: «مستشفى سوروكا في بئر السبع في جنوب إسرائيل أصيب إصابة مباشرة».

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 30 شخصا في منطقة حولون قرب تل أبيب، بينهم حالتان حرجتان.

من جهتها أفادت صحيفة «معاريف» بتسرب مواد خطيرة جراء استهداف مستشفى «سوروكا» في النقب.

كما أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة مبنى بورصة الألماس الإسرائيلية في منطقة رامات غان قرب تل أبيب.