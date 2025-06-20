شدد القائد الأسبق للحرس الثوري، محسن رضائي، أن «عقاب إيران لإسرائيل لم يكتمل بعد».

وقال في تصريحات لوكالة أنباء «فارس» مساء اليوم: «نحن في اليوم السابع للحرب، وأطلقنا 400 صاروخ خلال هذه الأيام اخترقت الدفاعات الإسرائيلية».

وسخر من الثقة الإسرائيلية المفرطة في قدراتها العسكرية، قائلا إن إسرائيل «تبجحت بالقبة الحديدية وبقنابلها الخارقة للتحصينات وظنت أنها ستهزمنا في يومين، وأننا سنطلق عليها بعض الصواريخ وينتهي الأمر».

وأضاف: «الآن إسرائيل تفهم أن هذا التقدير هو خاطئ، ونقول إن عقابنا لم يكتمل بعد، ويجب أن يُنفّذ بالكامل؛ وسنستمر حتى نؤمّن مستقبل البلاد».

وتابع: «نحن في اليوم السابع للحرب، وأطلقنا سجيل وفتّاح.. ولدينا المزيد وسنواصل التصعيد التدريجي، فنحن دولة بانتقامٍ عقلاني وتفكير استراتيجي ولسنا مدفوعين بعواطف».

وأكد أن إيران نجحت في إفشال محاولات استهداف منشآتها النووية، قائلا: «إيران سبقت العدو وأخلت المنشآت التي من الممكن أن يقصفها»، مضيفا أن «جميع المواد المخصبة تم نقلها وهي في أماكن آمنة».

ونقلت وكالة «مهر» قبل قليل، عن إعلان الحرس الثوري الإيراني «استخدام طائرات مسيرة قتالية لأول مرة اليوم» في هجوم استهدف بنية تحتية عسكرية في إسرائيل.