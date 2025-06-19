أعلنت السفارة الأمريكية في قطر، صباح الخميس، أنها قيدت بصورة مؤقتة الوصول إلى قاعدة العديد العسكرية الجوية وذلك مع دخول الصراع الإيراني الإسرائيلي يومه السابع.

جاء ذلك في تنويه نشرته السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي وورد فيه: «في إطار الحذر الشديد، وفي ضوء استمرار الأعمال العدائية في المنطقة، نصحت السفارة الأمريكية موظفيها بتوخي الحذر الشديد، وقيّدت مؤقتًا الوصول إلى قاعدة العديد الجوية. ونوصي المواطنين الأمريكيين في قطر باتخاذ احتياطات مماثلة».

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، طلبت السفارة من رعاياها اتباع عدد من الإجراءات عددتها كالتالي:

كن على دراية بمحيطك.

تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة.

تجنب جميع المناطق التي تشهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا.

راقب وسائل الإعلام المحلية.

اتّبع تعليمات السلطات المحلية.

اتصل بشركة الطيران الخاصة بك مباشرةً للحصول على تفاصيل تغيير الرحلة في حال تأثرت رحلتك.

توخَّ الحذر وابقَ متيقظًا في المواقع المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.

ابتعد عن الأضواء.

يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقيّم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل الصراع إلى جانب إسرائيل ضد إيران، وهو ما حذرت منه الأخيرة قائلة إن ذلك سيعني استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.