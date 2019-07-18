التنمية المحلية: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 14 ألف شكوى في 7 أشهر

الوزارة: شكاوى القمامة بلغت 707 شكاوى يليها الإشغالات بـ 276 ومخالفات البناء بـ 108

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها نهاية أكتوبر 2018، لتلقى الشكاوى ومقترحات المواطنين تلقت حتى نهاية شهر يونيو الماضي، 57 ألفًا و164 رسالة منها 14 ألفًا و914 شكوى تم حل 14 ألفًا و473 شكوى بنسبة 97% وجارى حل 414 شكوى.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات الجمعة، إن عدد الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال شهر يونيو الماضي، بلغت 3445 رسالة منها 1212 شكوى تم حل 916 شكوى منها وجارى حل 296 شكوى، مؤكدًا أن شكاوى القمامة بلغت 707 شكاوى يليها شكاوى الإشغالات 276 شكوى ومخالفات البناء 108 شكاوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغ عددها 99 شكوى وشكاوى والفساد 22 شكوى.

وأشار الوزير إلى أن خدمة "الواتس أب" تلقت خلال شهر يونيو 2518 رسالة منها عدد 811 شكوى مستوفاة تم الرد على 664 شكوى منها بنسبة 81,87% وجارى الرد على 147 شكوى منها القمامة 537 شكوى بنسبة 66% من إجمالى عدد الشكاوى وشكاوى الفساد 5 شكاوى بنسبة 6% وشكاوى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 34 شكوى بنسبة 4% وشكاوى مخالفات البناء 27 شكوى بنسبة 3.3 % والإشغالات 208 شكاوى بنسبة 25.6%.

فيما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة، 177 رسالة تضمنت الرسائل 57 شكوى وتم الرد على 51 شكوى منها بنسبة 89,47 % وجارى حل 6 شكاوى، وتضمنت الشكاوى 10 شكاوى تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة و26 شكوى قمامة و11 شكوى مخالفات بناء و10 شكاوى إشغالات.

وأضاف الوزير أن عدد متابعي صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" خلال شهر يونيو بلغ 11 ألفًا و 754 متابعاً وبلغ عدد رؤية الصفحة 11 ألف مشاهدة وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة 750 رسالة منها شكاوى بلغ 344 شكوى تم الرد 221 شكوى بنسبة 64,2%، وجارٍ الرد على 123 شكوى.

وتضمنت شكاوى خاصة بالإشغالات وعددها 58 شكوى والقمامة 144 شكوى ومخالفات البناء و70 شكوى وتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة 55 شكوى والفساد 17 شكوى .