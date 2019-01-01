«منظمة سي ووتش» الإغاثية: القبطانة الألمانية راكيته غادرت إيطاليا

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية أن القبطانة الألمانية كارولا راكيته غادرت إيطاليا.

وقالت متحدثة باسم المنظمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الجمعة، إن راكيته توجهت -على حد علمها- إلى ألمانيا، وستتوجه بعد ذلك إلى مكان آخر.

ولم تدل المتحدثة بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن راكيته دخلت بالسفينة "سي ووتش3" إلى المياه الإقليمية لإيطاليا في نهاية يونيو الماضي دون تصريح، وذلك لإنزال عشرات المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط بعدما تقطعت بهم السبل عدة أيام في عرض البحر. وتُجرى تحقيقات ضد راكيته حاليا في إيطاليا بتهمة المساعدة على الهجرة غير الشرعية.

ومثلت راكيته أمس الخميس مجددا للاستجواب أمام الادعاء العام الإيطالي.

وذكر وزير الداخلية الإيطالي اليميني، ماتيو سالفيني، اليوم إنه يتحرق إلى "طرد هذه الشيوعية الألمانية المدللة، وإرسالها إلى منزلها".

يُذكر أن راكيته تعمل على مقاضاة سالفيني بتهمة القذف عبر الإنترنت.