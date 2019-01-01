اليابان تحقق في هجوم على استوديو للرسوم المتحركة راح ضحيته 33 قتيلا

فتحت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، تحقيقا بعد هجوم متعمد على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة في مدينة كيوتو، وأسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 35 آخرين.

وكان رجل (41 عاما) تحتجزه الشرطة حاليا، قد دخل مبنى "كيوتو أنيميشن" في المدينة صباح الخميس وصاح بكلمة "موتوا!"، وقام برش سائل قابل للاشتعال قبل أن يشعل فيه النيران، حسب الشرطة المحلية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن الشرطة قولها إن المحققين لن يتمكنوا من التحدث إلى المشتبه به اليوم الجمعة، حيث يعالج الرجل في المستشفى من حروق في وجهه وصدره وساقيه.

وذكرت السلطات أن هناك عشرة من بين المصابين الـ 35 ، في حالة حرجة.

ويعتقد أن حوالي 70 شخصا كانوا يعملون في الاستوديو المكون من ثلاثة طوابق عندما اندلع الحريق.

وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق حوالي الساعة 0320 مساء بالتوقيت المحلي (0620 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) بعد خمس ساعات تقريبا من اندلاعه.

وكان رئيس "كيوتو أنيميشن هيديكي هاتا، قال للصحفيين إن الشركة تلقت رسائل بريد إلكتروني تهديدية في كثير من الأحيان.