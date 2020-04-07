انفجار في محطة للطاقة وسط إيران دون إصابات

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بوقوع انفجار بمحطة للطاقة بمحافظة أصفهان وسط إيران صباح اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مدير "محطة إسلام آباد" في أصفهان أن حريقا أعقب الانفجار.

وقال إن الانفجار ناجم عن خلل في المحولات القديمة والمتهالكة، مؤكدا أن الانفجار لم يتسبب في انقطاع التيار عن المشتركين ولم يسفر عن تسجيل إصابات.

ويأتي الانفجار بعد سلسلة من الانفجارات الغامضة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية، وكان من بينها حوادث في موقع بارشين العسكري شرقي طهران ومنشأة نطنز للتخصيب النووي.

وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات حول وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.