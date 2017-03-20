أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد، أن 23.9% من اليابانيين يؤيدون إقامة أولمبياد "طوكيو" وأولمبياد المعاقين في الصيف المقبل كما هو مقرر.

وكشف الاستطلاع -حسبما نقل الموقع الإلكتروني لكيودو- أنه مع اجتياح وباء كورونا لدول العالم منذ شهور، أعرب 36.4% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الألعاب الصيفية يجب تأجيلها مرة أخرى، بينما رأى 33.7% منهم ضرورة الإلغاء.

ووجد الاستطلاع الذي تم إجراؤه عبر الهاتف واستمر ليوم واحد أن 59.1% كانوا مستائين من تعامل الحكومة مع الوباء.

ففي حين بلغ معدل الموافقة على أداء حكومة آبي 38.8%، مقارنة بـ36.7% قبل شهر تقريبًا، فقد وجد أن 66.4% يعتقدون أنه يتعين على الحكومة أن تعلن مرة أخرى حالة الطوارئ استجابة للزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في طوكيو وأماكن أخرى.

وبلغ معدل الرفض 48.5% بانخفاض 1.2 نقطة عن الاستطلاع السابق.

جدير بالذكر أنه منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ على مستوى البلاد بالكامل في 25 مايو الماضي، سجلت طوكيو وبعض المناطق الحضرية الأخرى، بما في ذلك المناطق المجاورة لها ومنطقة كانساي الغربية، ارتفاعات ملحوظة في أعداد الإصابات اليومية.