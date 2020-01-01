وصفت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي علاقة بمصر بصندوق النقد الدولي بـ«قصة النجاح»، متابعة: «مصر وصندوق النقد الدولي تجمعهما قصة نجاح خصوصاً بعد تطبيق إصلاحات صعبة جداً».

وأضافت خلال لقائها بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن مصر لجأت لبرنامج التمويل الطارئ لدى صندوق النقد، مشيدة بسرعة تعامل الدولة مع فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: «مصر أدركت الأمر سريعا.. وكانت في حاجة لحماية الاقتصاد»، مشيرة إلى أن صندوق النقد قدم 2.8 مليار دولار للحكومة المصرية للأمر الطارئ، بالإضافة إلى 5 مليارات الاستعداد الائتماني.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تستخدم هذا التمويل بمنتهى الحكمة؛ بهدف تقوية احتياطاتها النقدية من جهة وكبح جماح معدلات التضخم التي تسير بشكل متصاعد.

وأشادت جورجييفا بسياسات البنك المركزي المصري والتي وصفت تحركاته بالسريعة، لافتة إلى أن مصر تزيد من الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ خاصة في ظل تأثر العديد من القطاعات بفيروس كورونا المستجد؛ مثل قطاع السياحة، متوقعة أن تأتي ثمار هذه الإجراءات سريعا.

وأوصت الحكومة المصرية، بأن تستمر في هذا الطريق واصفة الإصلاحات بـ«الناجحة جدًا»، مشددة على ضرورة إزالة الروتين الحكومي أمام المشروعات الناشئة، وزيادة شفافية المؤسسات العامة، فضلا عن زيادة تنافسية الاقتصاد.