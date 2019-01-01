إحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها في البحيرة إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، بإرسال أوراق المتهمة قاتلة زوجها "زنيب. س"، 23 عاما، ربة منزل، وعشيقها "أسامة.أ"، 32 عاما، سائق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة 25 أغسطس 2020 للنطق بالحكم.

وترجع وقائع الجريمة إلى 29 يونيو 2019 عندما تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور الأهالي على جثة "سعد.م.ع"، 32 عاما، عامل، ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والمقدم هاني صبحي والنقيب محمود قاسم والرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث كفر الدوار، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة هي زوجة المجني عليه "زنيب.س.ع.ا" 23 عاما، وعشيقها "أسامة.ا.ج" 32 عاما.