تدريبات متنوعة لحراس مرمى الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الأهلي، تدريبات متنوعة لرباعي حراس الفريق الأحمر ، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية.
وركز ميشيل خلال المران المخصص لرباعي حراس المرمى على تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.
واستئناف فريق الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.