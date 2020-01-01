تدريبات متنوعة لحراس مرمى الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الأهلي، تدريبات متنوعة لرباعي حراس الفريق الأحمر ، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية.

وركز ميشيل خلال المران المخصص لرباعي حراس المرمى على تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.

واستئناف فريق الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.