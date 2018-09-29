محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أسمى وأرق التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحميها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما وجه محافظ بورسعيد، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكل الوزراء والجهات المعنية، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، متمنيا من الله أن يديم الأمن والاستقرار بمصر، وأن تخطو مصر دائما نحو التنمية والرخاء والتقدم فى كل المجالات.

وأكد الغضبان أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة، حيث نجحت فى تحقيق أهداف الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال العمل المتواصل سبع سنوات متتالية لتنفيذ خطط التنمية وإقامة كبرى المشروعات القومية التى ساهمت فى عودة مكانة مصر الرائدة بين دول العالم، متمنيا من الله أن يعيد تلك المناسبات ومصر دائما تنتصر وتنهض وتحقق مزيد من الإنجازات.