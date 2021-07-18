قال الدكتور هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة السعودية، إن الحجاج بدأوا التوافد على مكة المكرمة منذ أمس، مؤكدًا أن جميعهم حاصلين على جرعتي لقاح كورونا.

وأضاف خلال لقاء مباشر لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح الأحد، أنه يتم متابعة الحجاج بشكل دائم عند مداخل الأتوبيسات والخيم وأماكن الطعام، من خلال الكشف عن درجات حرارتهم، ذاكرًا أن لكل فوج مراقب صحي للمراقبة الوبائية والتأكد من عدم وجود أعراض لديهم.

وأوضح أن اختيار العدد 60 ألف حاج لهذا العام كان مبني على تقييم ودراسات من المركز العالمي لطب الحشود والذي درس المساحات المتاحة للطواف بالحرم وعند كل المشاعر، بحيث يتواجد كل مجموعة من الحجاج يتحركون سويًا في فوج واحد طيلة فترة الحج وبالحفاظ على التباعد وباقي الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن تلك الآلية ستمنع التزاحم والتكدس، كما أن حركة الأفواج ستكون مستقلة ولكنها متتابعة، لافتًا إلى أنه في حالة ظهور حالة كورونا في أحد الأفواج سيكون من السهل تعريف المجموعة التي ظهرت بها الحالة لمتابعتها بشكل منفرد.

وأشار إلى وضع الوزارة للبرتوكولات الصحية لكل فوج بحيث لا يكون عدد أفراد الفوج للمساحة المحدودة له تسمه بالتكدس، مضيفًا أن تم تحديد الفئات العمرية التي يتاح لها الحج وهي الأقل من 65 عامًا، وذلك لأنه كلما كبر السن كلما زادت معدلات الإصابة بكورونا.

