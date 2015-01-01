مدرب الجونة: «الأهلي يبقى الأهلي» وتنتظرنا مباراة صعبة

تحدث طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الجونة، عن المواجهة المقبلة للفريق أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجونة يحل ضيفًا على الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري علمًا بأن الفريقين تعادلا قبل أيام قليلة في المباراة المؤجلة من الدور الأول بدون أهداف قبل تولي طلعب يوسف المسؤولية.

طلعت يوسف تولى مهمة تدريب الفريق الساحلي بعد مباراة الأهلي المؤجلة في الدوري، خلفًا لتامر مصطفى.

وقال طلعت يوسف في تصريحات إذاعية عبر راديو «ميجا أف أم»: «الأهلي هو الأهلي، مستواه في المباراة الأخيرة ليس مقياسا بعدما فاز بنتيجة وأداء رائع على فيوتشر».

وأضاف: «محطة صعبة جدا ونسعى بكل قوة للخروج بأفضل شيء خاصة أنني بعدها سأواجه الإسماعيلي كخصم مباشر في صراع الهروب من الهبوط».

وأتم: «إذا فاز الأهلي في نهائي الكأس سيأتي بمعنويات عالية، وإذا فاز الزمالك سيكون للأهلي رغبة عالية في العودة، وفي كلا الموقفين سيكون لديه الدوافع، ونحن سنقاتل بشراسة من أجل حظوظنا».

الجونة يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.