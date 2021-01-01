فلسطين ورومانيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب





وقعت دولة فلسطين وجمهورية رومانيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي تعاون في مجالي التعليم العالي والأمن، على هامش اجتماع الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، وقع الاتفاقية الأولى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير التعليم الروماني سورين ميهاي كيميانو.



كما تم توقيع اتفاقية بين حكومة فلسطين وحكومة رومانيا في مجال التعاون الأمني ومنع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى، ووقعها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ووكيل وزارة الداخلية الروماني رائد عرفات.