انطلاق ثاني جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ومن المقرر أن يستعرض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطني، وجهات التقدم بها، وستتم المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه "المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية"، وستتم كذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته.

وسيعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطني قد أعلنت في 6 يوليو قرارات الاجتماع الأول لمجلس أمناء للحوار الوطني، والتي شملت التصديق على قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإصدار قرار باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار قرار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، وأن تعمل اللائحة الإجرائية للحوار الوطني على تنظيم عمل الجلسات ونظام العمل، فيما تحافظ مدونة السلوك والأخلاقيات على الوجه الحضاري لجلسات الحوار الوطني.