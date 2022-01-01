النصر السعودي يستغنى عن 25 لاعبا قبل انطلاق الموسم الجديد

قالت بعض التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء، إن المدرب الفرنسي رودي جارسيا أبلغ إدارة ناديه النصر السعودي، برغبته في رحيل 25 لاعب من صفوف الفريق هذا الصيف.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أعلنت في وقت سابق تعيين رودي جارسيا مدربًا للفريق، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميغيل روسو.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهاز الفني لفريق النصر قرر استبعاد 25 لاعبًا، من قائمة الفريق التي ستغادر إلى إسبانيا لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة السعودية أن 25 لاعبًا، ممن سيشملهم قرار الاستبعاد من معسكر ماربيا، سيخوضون من الأسبوع المقبل تدريباتهم في مقر النادي، لحين إعارتهم، أو بيع عقودهم، أو تسليمهم مخالصات مالية، تنهي ارتباطهم بالنصر.

وأتمت صحيفة الرياضية أن الفرنسي رودي جارسيا أخبر الإدارة في الساعات الماضية، بعدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل بعد اطلاعه على تقارير فنية عنهم.