520 ألف و713 خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم 520 ألف و 713 خدمة ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا وذلك منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى الإثنين 16 يوليو 2023.



حيث أوضح وكيل الوزارة أن مبادرة 100 يوم صحة، قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة لعدد 38 ألف و605 مواطن بالإضافة إلى فحص 559 طفل وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.



وتم تطعيم 214 ألف و973 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.



حيث قامت الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بتقديم 249 ألف و731 خدمة طبية للمنتفعات بالإضافة الى تقديم 12043 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية قدمت 4602 خدمه من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك؛ وقدمت صحة البيئة 200 خدمة من المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.