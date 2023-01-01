وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى الهند في زيارة لمدة 3 أيام

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من المقرر أن يتوجه وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك إلى الهند اليوم الأربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وقالت الوزارة إن الزيارة سوف تتركز على التجارة والطاقة وسياسة المناخ.

وأضافت الوزارة في بيان صدر قبل زيارة الوزير" الزيارة تتعلق بمزيد من المرونة والتنوع. ويوفر التعاون الوثيق، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر الكثير من الإمكانيات للجانبين، ويمكن أن يعزز من مرونتنا وأمننا الاقتصادي".

وسوف يرافق هابيك وفد من رجال العمال وأعضاء من مجلس النواب الألماني.

ويعتزم هابيك حضور اجتماع وزراء طاقة دول مجموعة العشرين في مدينة جوا بغرب الهند السبت المقبل.

ويشار إلى أن الهند تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين.