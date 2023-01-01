- لا ندعم النظام السياسي ونحن جزء منه.. ولن أخذ مليماً من خزينة الحزب لحملتي

أعلن سكرتيرو عموم اللجان العامة للوفد بالمحافظات على مستوى الجمهورية بالإجماع، تأييدهم لدخول حزب الوفد سباق الانتخابات الرئاسية وتأييد ترشح عبد السند يمامة رئيس الحزب في هذه الانتخابات ممثلاً لحزب الوفد.

جاء ذلك خلال اجتماع حاشد لسكرتارية عموم اللجان العامة بالمحافظات، بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والنائب الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام، وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وسكرتيري اللجان العامة لجميع محافظات مصر، وفقا لبيان صدر عن الحزب.

وقال عبد السند يمامة، رئيس الحزب، إن هذا الاجتماع مهم في توقيته وموضوعه، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأكبر.

وأضاف: "النظام السياسي الحالي، يؤكد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ونحن في ظل نظام سياسي يعنيه الأمن القومي ولن تترك المسألة لجماعة إرهابية أو جماعة مدفوعة من الخارج بأن تقفز على حساب الأمن القومي أو شخصية الدولة".

وتابع: "أختلف مع مقولة المستشار بهاء أبو شقة التي قال فيها (إننا ندعم النظام السياسي)، فنحن لا ندعم النظام السياسي بل نحن جزء منه، ومصلحة الحزب تقتضي دخول الانتخابات، وباعتباري رجل قانون فإن قراري للترشح جاء طبقاً لدستور الحزب والمادة 19 من اللائحة.

وأوضح رئيس حزب الوفد: "قرار خوض الوفد للانتخابات الرئاسة اتخذ من الهيئة العليا للحزب وانتهي الأمر، وسوف نخوض هذه الانتخابات بكل قوة".



وقال رئيس الوفد، إنه المرشح لخوض هذه الانتخابات طبقا للمادة 19من لائحة الحزب التي تحدد اختصاصات رئيس الوفد وتجعله الممثل الوحيد للحزب أمام القضاء والجهات العامة والخاصة، وطبقا لرغبة 53 عضواً من أعضاء الهيئة العليا.

وأكد أن الحديث عن وجود مرشح آخر من الهيئة العليا طبقا للمادة 19 مكرر غير صحيح بالمرة لأن هذه المادة هي تكرار للمادة 19في حالة عدم إعلان رئيس الوفد عن رغبته في الترشح، وطالما عبر رئيس الوفد عن رغبته في الترشح فهو طبقاً للائحة ليس عضوا بالهيئة العليا وإنما هو هيئة بذاته ويرأس جميع هيئات الحزب.

وأضاف: "بصفتي رجل قانون، فإنني أطبق دستور الحزب المتمثل في لائحته، أما الحديث عن مخالفة اللائحة فهو كلام يصدر عن مؤامرة وأنا أعني ما أقوله فالمؤامرة هي تواطؤ مجموعه من الأفراد لحرمان الحزب من المشاركة في هذا السباق".

وأوضح أن كلمة مؤامرة تعني تواطؤ مجموعة من الأفراد بغرض إبعاد الحزب عن مباشرة أهم أنشطته وهي المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، مردفا: "وفي رأيي أن هناك سببين لهذه المؤامرة، السبب القريب يتعلق بالحقد والغيرة وأنا رئيس الحزب المنتخب من الهيئة الوفدية وقبل إعلان ترشحي لخوض انتخابات رئاسة الحزب تحدثت إلى الأستاذ فؤاد بدراوي وطلبت منه الترشح ورفض، وطلبت كذلك من الدكتور هاني سري الدين الترشح لرئاسة الحزب ولكنه رفض أيضاً، وقال إنه سيدعمني وكنت قد ُقلت للمستشار بهاء يكفيك دورة واحدة".

واستطرد: "أما السبب الثاني فالغرض منه هو أن نعادي الدولة بعدم المشاركة والخروج من هذا السباق بإرادتنا وبذلك نفقد دورنا كحزب سياسي وعدم المشاركة تعني المساس بشرعية النظام السياسي نفسها والتي قلت من قبل إننا جزء منه".

وتابع: "أما من يدعون أننا نخالف اللائحة، فهي أقاويل كاذبة فمن الذي يخالف اللائحة؟، أين كانت اللائحة عندما رشح المستشار بهاء أبو شقة أسماء القوائم دون الرجوع للجان العامة، وأين كانت اللائحة من واقعة اقتحام الحزب وهي واقعة جنائية".

وشدد يمامة، على أنه لن يمس أموال الحزب ولن يدخل إلى حملته الانتخابية مليما واحدا، وحتى الأموال التي تأتي من تبرعات للحملة الانتخابية لن يتم المساس بمليم واحد منها وما يفيض بعد الانتخابات سوف يدخل إلى خزينة الحزب.