انهيار فوهة بركان بأيسلندا يسفر عن تغيير اتجاه تدفق الحمم

أظهرت لقطات مباشرة من بركان في جنوب غرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك اليوم الأربعاء، أن الحمم البركانية من المعادن والصخور المنصهرة الناتجة عن الثوران البركاني في البلاد تسببت في انهيار جزء من فوهة تشكلت مؤخرا، مما أسفر عن تدفق الكتل المنصهرة في اتجاه مختلف.

وفي تمام الساعة 0415 فجرا تقريبا (0415 بتوقيت جرينتش) انهارت قطعة واسعة من حافة الفوهة وثم تدفقت الحمم من ذلك السبيل. وحتى الآن تندفع الحمم في الأساس من خلال فتحة ضيقة في موقع آخر، ولكن هذا المنفذ جف في الصباح على السطح على الأقل.

وفي الوقت الراهن، لا يعتقد أن اتجاه التدفق الذي تغير سوف يشكل خطرا أكبر على المتنزهين سيرا على الأقدام.

وبدأ الثوران البركاني في بداية الأسبوع الماضي في محيط جبل ليتلي-هروتور في شبه جزيرة ريكيانس.