عماد النحاس: «إمام عاشور إضافة قوية للأهلي بعد رحيل حمدي فتحي»

قال عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، إن صفقة إمام عاشور للقلعة الحمراء، شغلت الرأي العام كله في الفترة الماضية حتى إعلان النادي الأهلي ضم اللاعب بشكل رسمي، وهو لاعب جيد ومهم ومن العناصر الدولية في المنتخب المصري، وسيمثل إضافة كبيرة للنادي.

وأضاف النحاس في تصريحات تليفزيونية: "التواجد في الأهلي مختلف ويتطلب الالتزام والانضباط، وإمام عاشور صادفه سوء حظ في الاحتراف الأوروبي مع نادي ميتيلاند، كنت أتمنى من اللاعب استكمال مسيرته الاحترافية، حتى يعود بالنفع على منتخب مصر".

وتابع: "هناك لاعبين كثيرين استفادوا من مارسيل كولر، وتطور أداء العديد من العناصر أبرزهم مروان عطية الذي يجيد في مركز 6، وإمام عاشور يلعب في أكثر من مركز سواء كلاعب جناح أو مركز 8، كما أنه قادر على التسديد من الخارج، وسيتطور بشكل أكبر في الدخول لمنطقة الجزاء واللعب بالرأس مثلما حدث مع حمدي فتحي".

وواصل: "إمام عاشور وصل لمستوى جيد وكان في نادٍ كبير وهو الزمالك ولعب لمنتخب مصر، ولابد أن يكون لديه القابلية لمزيد من التطور، وسيكون صفقة مؤثرة للأهلي بعد خروج حمدي فتحي، ولابد أن يغطي الفراغ الذي تركه بعد رحيله للوكرة القطري، خصوصا في ظل الرقم المدفوع فيه".

وزاد: "إدارة الأهلي وجدت أن إمام عاشور سيكون تعويضا جيدًا لرحيل حمدي فتحي، والأهلي لازال يحتاج لمزيد من العناصر خصوصا في ظل ضغط المباريات وكم البطولات، كما أن عمرو السولية تعرض لعدة إصابات، كما أنه يحتاج لبدائل في ظل إمكانية إصابة أي لاعب، ولا يوجد ما يمنع من ضم بوبو وعودة نيدفيد خصوصا مع كولر الذي يعتمد على فكرة التدوير".

وأكمل: "كولر دائما يبحث عن الكفاءة في اللاعبين، وفي الأهلي يتواجد أكثر من عنصر يتم التدوير بينهم في الجانب الهجومي مثل كهربا والشحات وبيرسي وتاو الذين لعبوا كثيرا مع بعضهم، وهناك طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف يلعبون أيضا وفقا لسياسة التدوير".

وختم النحاس حديثه قائلًا: "لا يوجد فروقات فنية بين اللاعبين، وفي المباراة الماضية كان طاهر وكوكا من بين أفضل اللاعبين، وهو نجاح يحسب للمدرب واللاعب، والعلاقة بين اللاعبين والمدرب فيها مصداقية، لأنه دائم الحديث معهم".