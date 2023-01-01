أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمعسكر أمريكا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، القائمة التي ستغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد عدد من المباريات الودية في الفترة التحضيرية أمام كل من، ميلان، مانشستر يونايتد، برشلونة، ويوفنتوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - بينيرو - فران.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو - ألابا - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولير - نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - دياز.