اسشهاد 6 أشخاص وإصابة 18 جراء قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

أفاد مراسل روسيا اليوم في لبنان باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين، مساء اليوم الخميس، جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا في جنوب لبنان.

وأكد أن أعمال رفع الأنقاض التي يجريها الدفاع المدني والجهات المعنية في مواقع الغارات الإسرائيلية لا زالت مستمرة.

وعملت فرق الإسعاف والدفاع المدني اللبناني على رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لازالوا تحت أنقاض المنزل الذي استهدفته غارة اسرائيلية في حارة جل الدرب بأطراف بلدة صفد البطيخ، جنوبي لبنان.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون وأطراف بلدة الخيام في الجنوب اللبناني.



من جهته، نعى "حزب الله" مقاتلا بصفوفه قتل بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة صفد البطيخ، وجاء في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق "حبيب معتوق" مواليد عام 1978 من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا وشن "حزب الله" في وقت سابق من اليوم، هجوما بالمسيرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.