إسرائيل: رصد أكثر من 200 مسيرة وصاروخ من اليمن منذ أكتوبر الماضي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه رصد أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز أطلقت من اليمن منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأضاف: "منذ بداية الحرب وعلى جبهة اليمن أطلق أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز، وسجلت إصابة واحدة لصاروخ كروز (على إيلات في مارس الماضي وأخرى لمسيرة (على تل أبيب)".

وتابع: "يذكر أن معظم الأهداف اعترضتها القوات الأمريكية المشاركة في القيادة المركزية وسلاح الجو (الإسرائيلي)"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفجر الجمعة، قالت هيئة البث العبرية إن "إسرائيليا قتل و10 أصيبوا إثر سقوط طائرة بدون طيار وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة".

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مسؤوليتها عن الهجوم في إسرائيل، واصفة إياه بأنه "الأول من نوعه".

وفي مارس أقر الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ كروز أُطلق من اليمن اخترق، للمرة الأولى، أجواء إسرائيل وانفجر في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات (جنوب) على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف أن "الهدف كان تحت مراقبة سلاح الجو الإسرائيلي، ولم تقع إصابات أو أضرار، ويتم التحقيق في الحادث".

وعقب هجوم الحوثي اليوم، قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "واينت" الإخباري، إن "إسرائيل سترد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة".

وتابع المسؤول الذي لم يكشف الموقع عن اسمه: "خيار الهجوم على الأراضي اليمنية مطروح على الطاولة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير 2024 ، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.