ستولتنبرج يصف حديث الغرب حول نهاية الناتو في عهد ترامب بـ«خداع الذات»

قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إنه يتعين على الغرب التوقف عن الانغماس في خداع الذات والتكهن بأن الحلف لن ينجو من ولاية ثانية لمرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.‬



وأشار ستولتنبرغ (الذي سيغادر منصبه في الأول من أكتوبر بعد تعيين مارك روته خلفا له) في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" إلى أن "من المهم عدم الانغماس في خداع الذات والتنبؤ بأن وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض سيعني نهاية الناتو"، مؤكدا أن "المخاوف ذاتها كانت لدى الحلف في عام 2016، والحقيقة هي أن الناتو أصبح أقوى مما كان عليه قبل أربع سنوات".



ووفقا لستولتنبرغ، فإن ترامب والمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لا ينتقدان حلف الناتو نفسه، بل دولا أعضاء محددة فيه لعدم تخصيصها ما يكفي من الأموال لاحتياجات الدفاع.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأنه في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يتخلى عن فكرة توسع حلف "الناتو" شرقا ويسحب الضمانات الأمنية لدول الحلف التي تنفق أقل 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وذكرت الصحيفة أن ترامب، قد يقلل أيضا تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية مع الشركاء في حلف "الناتو".

وأشارت الصحيفة إلى أن تقلص حجم البيانات الاستخباراتية قد يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري انتخب بالإجماع ترامب مرشحا رسميا له والسيناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر القادم.